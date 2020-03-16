مارلين مونرو خضعت لعمليات تجميل.. فكيف كان شكلها قبلها؟ بالصور

ميرنا وليد - بيروت - قد تتفاجؤون ان كشفنا لكم اليوم أن رمز الجمال والمرأة التي إخُتيرت الأجمل على مر العصور، خضعت لعمليات تجميلية لكي تصبح بالشكل الذي اشتهرت فيه!

​مارلين مونرو​ المرأة التي جعلت رجال العالم يتوسلون إليها لتتزوجهم ، جمالها لم يكن طبيعياً كما قد تظنون، لا بل خضعت لعملية تجميل لتصحيح فكها وأنفها قبل أن تشتهر. وبعدها أقنعها المنتجون ورجال الأعمال في التلفزيون بأن تخضع لعملية تكبير الصدر، حتى تصبح رمزاً للانوثة المطلقة.

يُذكر أن مونرو إنتحرت في 4 آب/أغسطس عام 1962، عن عمر 36 عاماً، بعدما تناولت جرعة زائدة من المخدرات.

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