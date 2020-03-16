ميرنا وليد - بيروت - من الواضح اليوم أنه أصبح كل من الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ ورجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ أشهر ثنائي، وأكثرهم متابعةً من قبل الجمهور، وذلك بعد إعلان خطوبتهما بشكل رسمي الأسبوع الماضي.

وبعد الكشف عن أن خاتم الخطوبة الذي قدمه أبو هشيمة لصبري يبلغ سعره 200 ألف دولار، تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي معلومات تتحدث عن أن هذا الخاتم لم يكن الهدية الوحيدة التي قدمها لها.

إذ أشاروا إلى أنه أهداها مصنع ملابس جاهزة لكي تنفذ من خلاله تصاميم مشاريعها بالأزياء الذي تعمل عليه منذ شهور، أما في يوم خطوبتها فقد أهداها أسطولا كاملا يتكون من 24 سيارة فارهة تحت تصرفها مثل ما فعل مع زوجته السابقة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي حين تزوجها.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أبو هشيمة يهدي أسطول سيارات لـ ياسمين صبري وغيرها من الهدايا!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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