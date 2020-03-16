عمليات التجميل التي خضعت لها ليلى إسكندر وندمت بعدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، منذ دخولها المجال الفني وحتى الآن.

ليلى إسكندر، قالت خلال لقائها في برنامج “سندريلا”، مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد، إنها خضعت لعملية وحيدة وهي نفخ الشفائف، مؤكدة أنها ندمت لخضوعها لعملية نفخ دائم، وعندما حاولت تغييرها نصحتها إحدى خبيرات التجميل بعدم الاقتراب منها.

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وأضافت أنها خلال مشاركتها في برنامج “ستار أكاديمي”، نصحها الراحل سيمون أسمر بنفخ الشفايف، لأنها عند كانت عندما تضحك تظهر لثتها، وهو الأمر الذي استجابت له وكان وقتها حقن الفيلر دائم وليس مؤقت، مؤكدة أنها ترى نفسها الآن أجمل سيدة في العالم.

كما أكدت خلال الحلقة أنها اعتنقت الإسلام بكامل إرادتها وعن قناعة تامة قائلة: «أقرأ كثيراً، وعندي أسئلة مستمرة عن الوجود، وعندما قرأت القرآن الكريم، اقتنعت بالإسلام، ونحن جميعاً في الأساس مسلمون، وإنما منّ يؤمن بالنبي محمد فهم المؤمنون، اعتنقت الإسلام ولكن ديني الإنسانية».

وعن زوجها أكدت أنها لم تكن تؤمن بمؤسسة الزواج حتى ارتبطت بالفرحان بعد قصة حب نشأت بينهما، حيث نجح والد ابنها الوحيد «يوسف» في تغيير وجهة نظرها في الزواج، وهذا ما أوضحته بقولها: «أبو يوسف تاج راسي وزوجي، وخلاني أؤمن بمؤسسة الزواج واعطاني أجمل نعمة في الحياة وهي الأمومة، وأنا ما أحب هذه الدراما بحياتي بس الناس تحب تركب وتؤلف، وعندما تزوجت (رائد) ما كنا مغرومين كي نتزوج بل كنا أصدقاء وقلنا سنتزوج لأنه كان لازم نتزوج وكان عمري وقتها 21 عاما وما ضبطت».