عزل هايدي كلوم عن زوجها.. وقبلات عبر الزجاج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تم عزل عارضة الأزياء الألمانية، هايدي كلوم عن زوجها عازف الجيتار توم كاوليتز أثناء انتظارهما لنتائج اختبار فيروس "كورونا".

وعبرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 46 عامًا عن قلقها من تشخيصها بالفيروس بعد شعورها بالتعب خلال برنامج America's Got Talent، لكنها لم تكن قادرة على الحصول على اختبار وسط نقص كبير في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، ظهرت في مقطع فيديو وهي تقبل زوجها توم بواسطة باب زجاجي، بعد أن كشفت أنها نجحت أخيرًا في إجراء الاختبار.

وكتبت تعليقًا على الفيديو: "مثل الكثير منكم، كنت مريضة طوال الأسبوع، وللأسف، فإن زوجي الذي عاد من جولته قبل يومين يشعر أيضًا بالمرض.. حفاظا على سلامتنا، نبقى منفصلين حتى نحصل على نتائج اختبارات "كورونا".

وأضافت: "نحن لا نريد نشر الجراثيم والمخاطرة بأن يصاب الآخرون بالمرض.. حتى لبعضنا البعض! وبقدر ما أريد أن أعانقه وأقبله، فمن الأهم أن نفعل الشيء الصحيح وليس ننشره أكثر".

كانت قد شعرت هايدي كلوم بالتعب مؤخرًا قبل أن يبدأ تسجيل برنامج "أمريكا جوت تالنت" في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكشفت عن رغبتها في إجراء اختبار فيروس "كورونا" لكنها لم تتمكن من الحصول عليه بعد.

وعبرت عارضة الأزياء الألمانية، عن قلقها من الإصابة بفيروس كورونا، وكشف أنها لم تتمكن من الحصول على اختبار وسط نقص كبير في أدوات الاختبار في الولايات المتحدة.

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وأوضحت المضيفة التلفزيونية المقيمة في مدينة نيويورك لتصوير مسابقة المواهب، أنها تريد حقًا إجراء الاختبار وحاولت الاستعانة بطبيبين مختلفين دون نجاح، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشرت هايدي صورة ذاتية على إنستغرام أثناء استلقائها على السرير وشرحت لمتابعيها سبب عدم قيامها بتصوير America's Got Talent.

وقالت: "بدأ بالبرد والشعور بالحمى والسعال وسيلان الأنف"، قبل الإضافة: "أنا لا أشعر أنني بحالة جيدة، ولهذا السبب بقيت في المنزل لعدم إصابة أي أشخاص آخرين".

وتابعت: "آمل أن يكون مجرد نزلة برد، أود أن أجري اختبار كورونا ولكن ليس هناك واحد هنا، لقد حاولت مع طبيبين مختلفين ولا يمكنني الحصول عليه".

أنهت رسالتها: "ابقوا آمنين، ابقوا في المنزل إذا لم تشعروا بأنكم على ما يرام".

كان قد تم إيقاف إنتاج برنامج America's Got Talent أمس، في أحدث تداعيات فيروس "كورونا".