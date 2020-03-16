شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يوجه نصائح لمتابعيه لمواجهة فيروس كورونا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان المغربي سعد لمجرد مجموعة نصائح لمتابعيه لمواجهة فيروس كورونا ، ونشر عبر حسابه بموقع "أنستجرام" فيديو لأحد الأطباء يعطى نصائح خاصة بالفيروس، معلقا عليه قائلا : "اللهم الطف بنا.. اخواني و اخواتي ، الاحتياط والحذر واجب أكيد ونشر التوعية ضروري جدا في هذه الحالة التي نعيشها اليوم .. أولا لابد أن نحمد الله و نشكره في كل الأحوال".

وتابع : "ثانيا الثقة في الله سبحانه و تعالى و الإيمان القوي بأنه سبحانه سيشفي المرضى و سيحفظنا و ما هذا بإذن الله إلا درس من عنده جل جلاله للبشرية كلها ..احتاطوا و الزمو بيوتكم،طبقو كل الاحتياطات التي أعلنتها وزارات الصحة".

واختتم كلامه قائلا : "اكثرو من الدعاء و الاستغفار وتفاءلوا بالخير فرب العالمين جل جلاله لم و لن يتركنا أبدا ..بسم الله الرحمان الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا و على الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم".

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وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابة بالفيروس من بينها حالة وفاة ومصاب تماثل للشفاء، وأعلنت وزارة الخارجية المغربية أمس الأحد تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى مطارات البلاد كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

أكدت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن السلطات في المغرب، أعلنت عن إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا.

كما ألغى المغرب مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب اليوم الأحد دورته التاسعة عشرة والتي كانت ستقام في الفترة من 19 إلى 27 يونيو، وقالت إدارة المهرجان في بيان إن القرار جاء في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات المغربية ومنظمة الصحة العالمية.