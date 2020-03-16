شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد عبد المنصف يحتفل بعيد ميلاد لقاء الخميسى: لى لى حبيبة قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمد عبد المنصف حارس مرمي نادي وادي دجلة ونادي الزمالك السابق، زوجته النجمة لقاء الخميسى بعيد ميلادها، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، بفيديو مجمع لصور لها، معلقا عليها :" عيد ميلاد سعيد لي لى حبيبة قلبي".

واعتذرت الفنانة لقاء الخميسى عن فيلم "للبنات فقط" التى كانت من المفترض أن تشارك فى بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تاليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم.

وكرمت مؤخرا لقاء الخميسى فى ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التى أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى.

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وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

ومن ناحية أخرى كانت عبرت لقاء الخميسى عن دعمها لإيطاليا فى أزمتها الحالية مع تفشى فيروس كورونا، حيث نشرت مجموعة من الفيديوهات والصور أثناء تواجدها فى إيطاليا في آخر زيارة لها هناك، حيث عبرت عن حبها لإيطاليا ودعمتها في أزمة ضد انتشار فيروس كورونا، وعلقت "إيطاليا .. إلى حبي الكبير .. كنت دائما مشرقة .. سعيدة .. مليئة بالحب والحياة والثقافة.. والإيجابية.. سوف تعودى عروس ساحرة جميلة كما كنت دائما ️ .. أفتقدك".