شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وفاء عامر توجه رسالة للفنانين لمحاربة الشائعات عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة لكل زملائها الفنانين بمصر، لمحاربة الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث قالت في فيديو عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :"احنا لينا متابعين كتير عايزين نخلي كل الناس متمشيش ورا الشائعات المغرضة.. مع بعض هنقدر.. ملتزمين يا مصر".

وكانت وجهت الفنانة وفاء عامر، التحية والشكر إلى وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، لزيارتها الأخيرة إلى الصين، مشيرة إلى أن الأوبئة موجودة فى كل زمان ومكان.

وقالت الفنانة وفاء عامر، من خلال فيديو عبر حسابها على فيس بوك: "في يوم قالوا أحنا عندنا رش مبيدات على الفاكهة بيجيب مرض سرطان.. ودكاترة كبار خارج مصر يأكلوا أكل صحى وأصيبوا بالفعل بالسرطان.. أنا شايفة أنها حاجة بتاعة ربنا.. الأوبئة موجودة في كل زمان ومكان".

Advertisements

وطالبت بدعم دولة الصين في مواجة فيروس كورونا: "اعتقد أننا ممكن نعمل دعم لدولة الصين.. وأن ذلك المرض بغرض سياسى مثل أنفلونزا الخنازير.. تحية لوزيرة الصحة المصرية المرأة الحديدية التي سافرت إلى الصين بوفد مصري لتقديم الدعم.. شوفت الكعبة فاضية قلبى أتقطع".