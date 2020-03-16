شاهد.. ميريام كلينك ترقص على “فيرس” محمد رمضان

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 11:55 صباحاً - تفاعلت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك مع ازمة فيروس كورونا المستجد على طريقتها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام. وظهرت ميريام كلينك في الفيديو وهي ترقص على انغام اغنية “فيرس” للفنان المصري محمد رمضان. وكانت ميريام كلينك, المعروفة بحبها للحيوانات، قد نشرت صورة لكلاب في فقص وعلقت كاتبة: “البشرية هي مرض هذا الكوكب والله وجد العلاج انه الكورونا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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