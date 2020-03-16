تجربة أول لقاح ضد فيروس كورونا تبدأ اليوم

متابعة بتجـــــــــرد: كشف مسؤول حكومي أميركي أن أول جرعة تجريبية من اللقاح المناسب ضد فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم كوفيد-19، سيجري تسليمها اليوم الإثنين إلى الجهات الرسمية.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس ما قاله المسؤول الحكومي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، والذي أكد أن تجربة سريرية لتقييم لقاح مصمم للحماية من الفيروس التاجي الجديد ستبدأ بالفعل.

وأوضح أن المعاهد الوطنية للصحة تمول التجربة، التي تجري في منشأة أبحاث كايزر الدائمة في ولاية واشنطن.

وأشار مسؤولو الصحة العامة إلى أن التحقق من صحة أي لقاح محتمل سيستغرق ما بين عام و18 شهرًا.

يذكر أن الفيروس الجديد هو من عائلة كورونا (الفيروسات التاجية)، التي تسببت سابقا في وبائي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة (Sars) في الصين في 2002-2004، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (Mers) ، التي بدأت في عام 2012.