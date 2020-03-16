زوج هذه الفنانة متهم ببيع شهادات سوق مزورة بمبالغ طائلة

متابعة بتجـــــــــرد: يواجه باتريك أنتونيللي زوج الفنان الفرنسية أمل بنت متاعب مع العدالة بسبب توجيه تهمة الاتجار بشهادات السوق إليه.

وذكر تقرير لموقع Femme Actuelle الفرنسي نقلاً عن صحيفة Le Parisien أنه من المرتقب أن يمثل والد ابنتي الفنانة أمام المحكمة في 17 يونيو حزيران المقبل.

وجاء هذا بعدما وجه إليه زبائن المدرسة التي يمتلكها لتعليم قيادة السيارات تهمة بيعهم رخص سوق مزورة مشيرين إلى أنهم لم يخضعوا قبل هذا للاختبارات اللازمة وإلى أن ثمن الرخصة الواحدة وصل إلى 12000 يورو.

ويأتي هذا بعد تعرض الفنانة لهجوم من إحدى المرشحات لبرنامج The Voice الذي يعرض على شاشة قناة TF1. وقالت الأخيرة في مقابلة أجرتها معها مجلة Public: “لم ترسل إلي رسالة واحدة منذ استبعادي من البرنامج. ولم تكن أمل مهذبة في التعامل معي. شعرت بالصدمة بسبب الطريقة التي اعتمدتها أثناء التحدث إلي”.

وفي المقابلة نفسها أضافت: “لا أريد أن ألعب دور الخاسرة السيئة. لا أدري إذا كانت أمل تملأ فعلاً مكانها كمدربة. أعتقد أنه لم تكن لدي المدربة الجيدة ولا العدوة الجيدة”.