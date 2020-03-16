مصطفى قمر يرد بقسوة على هجوم من متابع

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، منشوراً ينعي فيه صديقه الراحل الشاعر سامح العجمي طالبًا من متابعيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة.‏

تفاعل المتابعون مع منشور مصطفى قمر، الذي تلقى تعليقًا من أحد المتابعين انتقد فيه الأغاني لأنها تلهي عن الصلاة قائلًا: “بص يا ‏مصطفى إحنا هنقول الحقيقة ومتزعلش، أنا بدعي إن ربنا يغفر له ويعفو عنه من الذنوب اللي ارتكبها من كتابة أغاني أنت غنيتها ‏وغيرك، ألهت آلاف الشباب والبنات خصوصا المسلم، وأنا واحد منهم، عن ذكر الله والصلاة وخليتهم يتلهوا بقى في بنت بتحب ولد، ‏بتفكر فيه ولا ولد بيحب بنت يفكر فيها لما يسمع الأغاني والكلمات دي”.‏

ورد مصفى قمر على تعليق المتابع قائلًا: “ربنا يهديك يا رب أنت يا عيني فاهم دينك غلط، ربنا يتولاك بقى أنت محتاج تفهم دينك ‏كويس، لا حول ولا قوة إلا بالله”.‏