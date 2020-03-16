يسرا تتذكر والدتها وتبكي: “واجع قلبي”

متابعة بتجــــــــرد: على الرغم من الحب الذي وجدته يسرا من كل طاقم العمل، في مسلسلها الجديد “دهب عيرة” الذي سوف تخوض به سباق رمضان الدرامي، وذلك أثناء احتفالهم بعيد ميلادها، لكن فرحتها لم تكن مكتملة. فقد ظهرت متأثرة كثيراً وبكت بشدة، وذلك لافتقادها والدتها التي رحلت عن عالمنا تموز (يوليو) الماضي.
وفي لقاء لها مع برنامج The Insider بالعربي قالت يسرا: “الوحيدة اللي ناقصاني أمي، هي أكتر حاجة واجعة قلبي”.
وأضافت أنها منذ وفاة والدتها لم تعد تحب يوم ميلادها، ووجهت الشكر لكل من احتفل بها، لكنها تشعر أن كل شيء ناقص في حياتها.
يسرا تسابق الزمن للانتهاء من تصوير مسلسل “دهب عيرة” حتى يلحق العرض في موسم رمضان 2020. ويشارك فيه جومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى.
وكان فريق عمل المسلسل قبل أيام قد احتفل بعيد ميلاد الفنانة يسرا في كواليس التصوير.
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