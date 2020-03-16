ريد وان يكشف سبب اختيار انريكي اغليسياس لحاتم عامور عوضًا عن سعد لمجرد

حل المنتج العالمي ريد وان ضيفاً على قناة سكاي نيوز عربية في لقاء حصري مع الاعلامية لانا الجندي، حيث اعتبر ان الحلم والامل والمثابرة هم مفاتيح نجاحه.

اما عن سؤال لانا حول الفرق بالتعامل بين النجوم العرب والاجانب فقد كشف “ريد وآن” ان في العالم العربي معظم النجوم يتمتعون بالصوت الرائع على عكس الخارج، حيث عدد كبير منهم يعتمدون على الموسيقى والكلمات، واضاف الموسيقى الآن اصبحت تنتشر في العالم اجمع وذلك بسبب السوشال ميديا واليوتيوب وهناك العديد من الاغاني في العالم العربي حققت نجاحاً في الخارج مثل اغنية عمرو دياب “حبيبي يا نور العين” وأغنية الشاب خالد وسواهما.

وحول انتشار اغنية “ديسباسيتو” قال “ريد وان” الأغنية جميلة وسهلة وهذا ما جعلها تنتشر بشكل كبير خاصة عندما قدمها كـ “ريميكس” النجم الشاب جاستن بيبر في اميركا مما ساهم بإنتشارها في شكل واسع في كافة ارجاء العالم.

اما حول صناعة الاغنية ونشرها في الخارج فأجاب هناك اغاني يحاكون سوق الموسيقى العالمي والاجنبي، بالاضافة الى السوشال ميديا التي باتت تلعب دوراً كبيراً، واضاف اميركا هي نقطة نجاح الاغنية في العالم اجمع.

اما حول الديو الذي جمع بين حاتم عامور وانريكي اغلاسياس فقد كشف ريد وان ان انريكي لديه اطلاع كبير على الموسيقى العربية واجرى ابحاث على العديد من النجوم العرب وكان امامه ثلاث خيارات وهم سعد لمجرد، دوزي وحاتم ليقرر ان يقدم الديو مع حاتم عامور.