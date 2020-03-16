خاص- تصوير “عشيق أمي” يتوقف حتى إشعار آخر

أعلنت النجمة اللبنانية ورد الخال عبر حسابها على انستغرام عن توقف تصوير مسلسل “عشيق أمي” الذي تلعب بطولته الى جانب النجم السوري خالد القيش وهو من انتاج مروى غروب.

وأكدت “الخال” في منشورها ان التصوير توقف بسبب فيروس كورونا لأن صحة الممثلين أهم من العمل، ولأن مصيرهم ومصير عائلاتهم أهم من كل المسلسل الذي قد يصل الى شهر رمضان ولا يكون هناك من ناس ليتابعوه. مشددة الى أنها لا تستطيع أن تركز حالياً في ظل الوضع الذي يمر به البلد. خاتمة تعليقها متمنية الصحة والسلامة لكل طبيب وممرض ولكل موظف وفنان في هذا البلد والعالم.

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ولمعرفة تفاصيل أكثر حول توقف التصوير، اتصل “الخليج 365” بالمنتج مروان حداد الذي أكد لنا أنه في ظل التطورات التي يعيشها البلد جراء تفشي فيروس كورونا ولأجل الحد من انتشاره علّق التصوير وأنه حالياً يعيش كل يوم بيومه على ان يستأنف التصوير حسب تطورات البلد.

وكان المسلسل قد بدأ تصويره قبل انتفاضة 17 تشرين 2019، إلا انه تم تجميده لعدة أسابيع قبل ان تعاود شركة مروى غروب استئناف العمل به لأجل اللحاق بالسباق الرمضاني الذي اقترب جداً، فهل سيستطيع المسلسل أن ينافس في شهر الصوم أم سيخرج ليعرض ما بعد رمضان؟

المسلسل كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني، ويجمع الى جانب “الخال” و”القيش” نخبة من الممثلين وهم: وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع وجوزف حويك وغيرهم. ومن المتوقع عرضه في رمضان 2020 على شاشة الجديد.