كورونا يصل مواقع تصوير المسلسلات.. وأشرف زكي يتخذ إجراءات صارمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، يبدو أن "كوفيد - 19" قرر التدخل في بطولة المسلسلات الرمضانية التي يجري تصويرها حاليًا في مصر، حيث أصبح الوضع متأزمًا في ظل اتخاذ الجهات المسؤولة في مصر إجراءات وقائية مؤخرًا، بينها تعليق الدراسة ومنع التجمعات وإلغاء الفعاليات والمهرجانات للمحافظة على صحة المواطنين من الإصابة بـ "كورونا".

ويواصل عدد من الفنانين في مصر تصوير مسلسلاتهم، ومن هنا تدخل الفنان المصري أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية بإصدار بيان احتوى على إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا، بينها تأجيل عدد كبير من المشاهد الخاصة بالمجاميع الكبيرة.

وجاء في البيان: "انطلاقًا من قرارات مجلس الوزراء لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتجدد والتي جاء في مقدمتها تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة".

وأضاف البيان: "وتهيب نقابة المهن التمثيلية بالمنتجين لأشكال الدراما في الوسائط التكنولوجية (المسلسلات خاصة) القيام بالاجراءات الاحترازية التالية.. أولًا: تأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر".

وتابع البيان: "ثانيًا: عدم السفر لمواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة تلافيا لانتشار العدوى على نطاق واسع، وثالثًا: الالتزام بكافة الإجراءات الطبية الوقائية الصادرة من وزارة الصحة للأفراد مثل تعقيم الأيدي بالمطهرات الكحولية وشرب المياه على سبيل المثال لا الحصر".

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وأردف بيان نقابة المهن التمثيلية: "رابعًا: تعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.. حفظ الله مصر".

وفي آخر بيان رسمي أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد بشأن المصابين بـ"كورونا" في مصر تم خروج 5 حالات من المصابين بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ 5 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، كلهم من المصريين.

وأشار إلى تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و 8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتا وفاة فقط هما حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذي تُوفي يوم الأحد الموافق 8 مارس.