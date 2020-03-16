معتصم النهار: زوجتي تتعامل مع الأشخاص على نياتها.. ولا أرى نفسي وسيمًا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان السوري معتصم النهّار، إن زوجته "لين" بها صفات جيدة، موضحًا أن الصفات التي تجذبه بالأنثى موجودة في زوجته، مردفًا: "هذه الصفات تجعلني أغض النظرعن نواقص لأنه لا يوجد إنسان كامل وأقول إذا منا موجودة منيح لأن اللي بدي ياه واللي بيفيدني ويرضيني موجود عندها".

وكشف معتصم النهّار عن العيب الذي يراه في زوجته قائلًا إنها تتعامل مع الأشخاص على نياتها، مبينًا: "وهي هيك على نياتها وهيك تربيتها ومجتمعها وأصدقائها ورفقاتها وعائلتها، وأحيانًا ما بتكون حذرة اجتماعيًا بما يخص علاقاتي مع أشخاص معينين وأماكن معينة".

وقال معتصم النهار، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "دبي كروز" الذي تقدمه الفنانة ميساء مغربي عن ابنته "ساندرا"، إنه رسالته لابنته يوم زفافها دائمًا ما يفكر فيها كثيرًا، مبينًا: "هذا اليوم أفكر فيه عندما تكون في حياتها الخاصة وبعتقد رسالتي لها أنا موجود علطول ما تخافي من شيء وأقول لعريسها انتبه عليها هي أغلى ما أملك".

وعن مواجهته للتنمر وحملات السوشال ميديا قال إنها كانت تصيبه بالإرباك ويندهش من أذية الأشخاص، مردفًا أن تعامله مع التنمر ضده كان بنضج وهو ما تعامل به حيث كان يتم استهدافه بأماكن سطحية، وأضاف أنه عندما نشرت له صورة رآها جيدة ويشوف نفسه فيها.

وأضاف معتصم النهار أنه لا يرى نفسه وسيمًا، حيث ينظر في المرآة ويقول لنفسه: "دائمًا بنظر في المراية وبقول شو شايفين، وأنا حدا مؤمن والصبح أعيش بيني وبين حالي 10 دقائق وأنظر للمرآة وأقول الحمد لله".

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وعن مشاركته مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مسلسلها الرمضاني الجديد "أسود فاتح" قال: "بشارك معها في دور ضيف وأنا ما بشوف إن في دور مهم او دور أهم أو إني أكون بطل من الجلدة للجلدة الخطأ الذي يقع فيه الأغلب أنا بحس إن الممثل إذا قدران إنه يتلون ويلعب أدوار معينة بأماكن تسمحله ما يمانع".

وكان معتصم النهار قد كشف في تصريحات خاصة لـ"فوشيا" تفاصيل شخصيته في مسلسل أسود فاتح، إذ قال: "شخصيتي في أسود فاتح ليست كبيرة وأظهر كضيف للحلقة 16 من المسلسل"، وأكد النهار أنه سيقوم بالبطولة المطلقة في مسلسل "من الآخر"، الذي سيعرض خلال رمضان 2020، وهو من إنتاج شركة الصباح إخوان، في حين تولى الكتابة إياد أبو الشامات، أما الإخراج فلشارل شلالا، إذ سيلعب دور البطولة إلى جانب كل من الممثلتين ريتا حرب، وسينتيا صموئيل، وكوكبة من الممثلين المخضرمين.

مسلسل "أسود فاتح" المقرر عرضه في الموسم ‏الرمضاني 2020، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كريم العدل، وﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال وشريف يسري، وبطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، ونبيل نور الدين، وشريف سلامة، وصبري فواز.