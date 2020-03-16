شيماء سيف: محظوظة بزوجي.. وثلاث قواسم تجمعني بنجوى كرم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالبت الفنانة المصرية شيماء سيف بالتوقف عن التربص بمواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، حتى تعود إلى فتح حساباتها مجددًا على السوشال ميديا، مبينًة أن شيرين من الفنانات التلقائيات اللاتي يتعاملن بعفوية وطبيعة، وأردفت: "شيرين تعمل اللي هي عاوزاه وكلنا عارفين هي تقصد إيه ومتقصدش إيه سيبوها في حالها يا جماعة الست عسل وبتغني كويس وشخصيتها حلوة".

وقالت شيماء سيف في ظهور لها على التلفزيون السعودي ببرنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC، إنها محظوظة بزوجها المنتج المصري محمد كارتر، متابعة أنها لو عاشت عمرها تبحث عن مثله فلن يأتيها.

وأضافت شيماء سيف قائلة: "ساعات بقعد أقول إيه الدعوة اللي كانت بباب السماء مفتوحة ودعيتها أنا أو أمي ورزقتني بإنسان زي ده، أنا شخصية صعبة محدش هيستحملني وكون بتلاقي حد بيحبك لشخصك ولذاتك ده بالدنيا وما فيها".

وبينّت قائلة: "ما يميز زوجي أنه حنون وبغنيله أغنية حنية الدنيا فيك للفنان عمرو دياب وهو مش بس كده معايا، هو حنون مع مامته وأخواته وأصحابه، فما بالك مع شخص بيحبه. والحنية دي بتكون أضعاف أضعاف معايا".

وتحدثت شيماء سيف عن طريقة تعاملها مع زوجها في حالة غيرته عليها إذا ما أنجبت في الفترة المقبلة موضحة أنها ستعتبره ابنها وهيكون ابني الكبير وهحايله وأراضيه وأقوله انت الكبير سيبنا ندلع البيبي بقى".

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وكشفت شيماء سيف بطريقتها الكوميدية المعهودة عن ثلاثة قواسم مشتركة تجمعها بالفنانة اللبنانية نجوى كرم، وذلك بعد ترديدها لإحدى أغانيها فقالت: "إحنا الاتنين صوتنا جبلي، والرشاقة، وإننا مهما نكبر بنصغر إحنا الاتنين".

وعن النجم الكوميدي الأفصل من وجهة نظرها، قالت إنها ستختار اثنين هما عادل إمام وسمير غانم، لافتة إلى أنها تحب أيضًا أحمد مكي وأحمد حلمي، مبينة أنها كانت تخطط للعمل مع أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وهو ما تم لها هذا العام، لافتًا إلى أن خطتها المقبلة ستكون مع الفنان أحمد عز.

وتحدثت عن الاستفتاء الذي طالبت فيه التصويت من متابعيها بشأن وزنها، فقالت: "أنا مش عاوزة أخس وعاجبني شكلي كده، الناس جنوني وقلت أنكشهم يمكن زهقوا مني يمكن حابين شكلي يتغير قلت أشوف رأيهم من ناحيتي".

وأردفت قائلًة: "ولقيت الاستفتاء طلع 50% بين مطالب بإبقاء وزني وعمل دايت للتخسيس وده جنني فاضطريت أحدد ده بنفسي بقى وأكون الشخص الـ 51 بما إني مش عاوزة أخس، ولذلك يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى دكتور الدايت".