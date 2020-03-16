مصمم خاتم ياسمين صبري: لم يخصص لها.. وهذا ثمنه الحقيقي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مصمم المجوهرات إبراهيم نصور، والذي صمم خاتم خطوبة الفنانة المصرية ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تفاصيل الخاتم الثمين الذي قدمه رجل الأعمال المصري إلى الفنانة في حفل خطوبتهما.

وقال مصمم المجوهرات في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ترندنغ، إن الخاتم لم يصمم خصيصا للفنانة ياسمين في البداية، حيث إنه كان لعميلة أخرى ولكن أخذته ياسمين مع بعض التعديلات فيه.

وأوضح نصور أن الألماسة بالخاتم تزن 5.8 جرام، واشتراه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من دار ديور للمجوهرات ببيروت وثمنه أقل من 50 ألف دولار، مبيناً "أحمد زبون عندنا وعجبه تصميم الخاتم والرقم اللي بالصحف عن سعر الخاتم مبالغ فيه".

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والزوج السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد نشر صورة وضع فيها يده على يد فتاة وكانت ترتدي نفس الخاتم الذي تكهن المتابعون أنه لياسمين صبري، وأن أبو هشيمة هو من قدمه لها وتداولوا أن ثمنه 200 ألف دولار.

وكشف مصدر خاص مقرب من أبو هشيمة لـ"فوشيا" أن الخطوبة تمت رسميا في إحدى الأماكن الخاصة والمغلقة، واقتصر الحضور على أسرة الثنائي ياسمين وأحمد وعدد قليل للغاية من المقربين منهما.

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وأوضح المصدر أن أبو هشيمة بالفعل قدم "خاتم" ألماس في حفل الخطوبة، منوها إلى أن حفل الزفاف سيتم في الصيف المقبل في إحدى الفنادق الكبرى، وأثار "خاتم" ياسمين صبري الذي نشرته في مقطع فيديو قبل أيام على حسابها في موقع "إنستغرام"، وأعاد نشره أحمد أبو هشيمة أنباء خطوبتهما قبل أن تتوصل فوشيا للتأكيد.

ياسمين تزوجت عام 2012 من طبيب يملك أحد أكبر المستشفيات في مصر، وذلك قبل دخولها عالم الفن والتمثيل، لكنها انفصلت عنه بعد نحو 5 أعوام، وتحديدا في عام 2017 بعد أن نشب خلاف بينهما.

أما أحمد أبو هشيمة، فكان تعرض هو الآخر لسلسلة من الإشاعات والأخبار، خاصة بعد طلاقه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وآخر تلك الأخبار كان أثره مدويا، إذ انتشرت له عدة فيديوهات "خادشة" وهو يحادث إحدى الفتيات عبر خاصية الفيديو، بكلام بذيء وحركات خارجة، كما أهان عددا من النجمات العربيات وادعى إقامة علاقات مع عدد كبير منهن.