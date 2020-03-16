شكرا لقرائتكم بعد انفصالهما.. صورة تجمع أنغام بزوجها ورسالة اعتذار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن انفصال الفنانة أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم لن يكون ختام قصتها المثيرة للجدل معه، والتي حفلت بالمشاكل والأزمات منذ بدايتها.

ولم تمض سوى ساعات على إعلان ابراهيم انفصاله عن أنغام، حتى كثرت الأقاويل عن الثنائي وعن طبيعة العلاقة التي جمعتهما، وعن الرسالة التي غازل بها ابراهيم زوجته الأولى على "فيسبوك" حتى قبل إعلان انفصاله عن أنغام.

وذكرت بعض التقارير أن أنغام رفعت دعوى خلع من الموزع الموسيقي بعدما عاد لزوجته الأولى، التي كان قد طلقها قبل علاقته بالفنانة.

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ولم يرد أي من الطرفين على هذه التقارير، سواء بتأكيده أو نفيه، في ظل رفض أحمد ابراهيم الرد على اتصالات وسائل الإعلام.

كما فوجئ متابعو المشاهير بنشر ابراهيم صورة تجمعه بأنغام وهو يقوم بتقبيل رأسها، وذلك عبر حسابه في "إنستغرام". وقد أرفق الموزع الصورة برسالة اعتذار وجهها إلى أنغام.

وكتب ابراهيم في رسالته: "حقك عليا أنا يا ست الستات.. تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب.. سيبك منهم". وأغلق الموزع خاصية التعليق على الصورة.

هذه الرسالة زادت الأمر غموضاً حول طبيعة علاقة الثنائي في الوقت الحالي، وهل تم الانفصال بينهما فعلياً أم أن هناك دعوى قضائية من أنغام لإتمام الخلع. كما أن الصورة والاعتذار قد يوحي بعودة الثنائي إلى بعضهما البعض مرة أخرى، وهي الأسئلة التي تنتظر أجوبة من الثنائي.