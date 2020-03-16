سارة نخلة تهاجم بقسوة وتؤكد أن الانسحاب أفضل مواجهة لشخص غير جدير بالحب

لا تزال الأزمة بين الفنان السورية سارة نخلة وزوجها الفنان أحمد عبد الله محمود مستمرة ويبدو أن محاولات الصلح التي تردد أنها جارية بين الثنائي قد فشلت وذلك بعد الهجوم الأخير الذي وجهته نخلة إلى زوجها.نشرت الفنانة سارة نخلة عبر حسابها على "انستجرام" رسالة اعتبرها البعض هجوما جديدا على زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود حيث أكدت أن ابتعادها عنه هو نوع من الانتقام خصوصا أن ما كان يجمعهما حب حقيقى لكن تسبب في ضياعه فقالت: "أحسن انتقام في الدنيا هو الانسحاب مع أي حد كان غير جدير بالحب والثقة، ابعدي واحرميه من الضحكة اللي كان بيضحكها معاكي، من الكتف اللي كان بيسنده وقت ضعفه، سيبيله الذكريات وهي كفيلة تعرفه قيمتك حتى لو ما جاش يعترفلك انه مفتقدك بس هو بينه و بين نفسه عارف انه خسرك و بيحاول كل يوم يلاقي وحدة تشبهلك بس عمره ما هيعرف يعوضك عشان الحب الحقيقي في العمر مرة و صبرك عليه كان ألف مرة بس خلاص".

سارة نخلة: ربنا كبير وبيعوض ومفيش حاجة بتدوم

سارة نخلة تحدثت كذلك على أن بعض الأشخاص يعتقدون أن كل شيء دائم لكن الحقيقة يجهلون أن هناك أشياء كثيرة لا تدوم فقالت: "مفيش حاجة بتدوم، حتى مامته الي خلفته مش دايماله ، امشي ، يوم ما تلاقي انك ضحيتي كتير و اديتي فرص كتير بس ما تقدرتيش امشي، ربنا كبير اكبر مما تتخيلي و بيعوض عوض كبير بيخليكي كل يوم تقولي انا ايه الي كان بيجبرني اني استحمل الحاجات الكتير دي وتوقفي قدام نفسك تقوليلها كنا فاكرين ان اللي راح كويس بس طلع كويس انه راح كل الي راحوا رجعوا بعد ما الأيام دارت بيهم بس لما رجعوا لاقونا حد تاني أقوى بكتير من الي كسروه زمان".

أزمة بين والدة أحمد عبدالله محمود وسارة نخلة

وكانت أزمة الفنانة سارة نخلة وزوجها الفنان أحمد عبدالله محمود قد تعقدت بشكل كبير خلال الشهور الماضية بعدما وصلت إلى المحاكم وصدرت أحكام بحبس زوجها، وأعلنت سارة نخلة أنها لن تتخلى عن حقوقها وسوف تستمر في مقاضاة زوجها الذي قام بسداد قيمة إيصال أمانة للمحكمة من اجل إيقاف حكم حبسه، وقد تسببت التصريحات المتبادلة بين سارة نخلة ووالدة أحمد عبدالله محمود في تفاقم الأزمة بين الثنائي حتى طالبت سارة نخلة بالطلاق.

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