كندة علوش تعرب عن خوفها من فيروس "كورونا"

كشفت النجمة السورية كندة علوش، عن خوفها من فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر في الأيام القليلة الماضي في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية، وسجل حالات وفيات كثيرة متأثرين بإصابته.وكتبت علوش على حسابها الشخصي بموقع تبادل التغريدات القصيرة “تويتر”، أنا غيرت رأيي أنا خايفة، سأوافيكم بالتفاصيل كورونا”.

وجاءت هذه التدوينة بعدما صرحت من قبل أن الوسائل الإعلامية بالغت من خلال نشرها عدد أخبار عنه، فقالت: “إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال، بس ما عندي هوس وهلع ورعب الكورونا، اللي حاسة أنو جزء كبير منو بروباجندا وضجة إعلامية ومو شايفة أنو لازم نوقف حياتنا أو ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة أو مستهترة؟”.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلي تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلي سلبية من 27 الي 32 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم، لشخص أجنبي.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 5 مصريين و 8 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة.

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