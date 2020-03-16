شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..فتحى عبد الوهاب يغير طريقته الشهيرة فى "السيلفى" لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميز النجم فتحى عبد الوهاب، بمجموعة من صوره السيلفى حيث اعتمد في هذه الصورعلى إظهاروجهه عن قرب، ولكن في ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا و خوفا من انتشاره عدل فتحى عبد الوهاب طريقة السيلفى.

وشارك فتحى عبد الوهاب جمهوره بصورة جمعته بالفنان أحمد السعدني، وقد تم تغيير طريقة اتخاذه للسيلفي وذلك بالابتعاد عن بعض مسافة معقولة وأخذ الصورة في رأس بعض، وكتب فتحي عبد الوهاب على الصورة قائلًا: "تغيير سيلفي فتحي عبد الوهاب في إطار مواجهة كورونا".‏



فتحى عبد الوهاب

كما نشر فتحى عبد الوهاب صورة أخرى له مع الفنان أحمد فتحى بدون كمامات ووضع عليها علامة خطأ، و صورة أخرى له مع الفنانة بشرى وهما يرتدون الكمامات ووضع عليها علامة صح لتوعية الناس على ضرورة ارتداء الكمامات.

ودخل أحمد السعدنى يعلق على الصورة بطريقة ساخرة، وكتب له قائلا:" مقابلش أحمد فتحى يعنى"، ليرد عليه فتحى قائلا:" حاسب أوعى احذر".



فتحى عبد الوهاب

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يظهر النجم فتحى عبد الوهاب في أحداث مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل، ليجسد دور مهم ومحورى أمام بطل العمل في احدى الحلقات الأولى من المسلسل، للمخرج حسين المنباوي.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، أصدرت بيانا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وجاء البيان كالتالى:

انطلاقا من قرارات مجلس الوزراء لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتجدد والتي جاء في مقدمتها تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة. تهيب نقابة المهن التمثيلية بالسادة المنتجين لأشكال الدراما في الوسائط التكنولوجية (المسلسلات خاصة) القيام بالاجراءات الاحترازية التالية:

أولا. تأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر.ثانيا. عدم السفر لمواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة تلافيا لانتشار العدوى على نطاق واسع.

ثالثا. الالتزام بكافة الإجراءات الطبية الوقائية الصادرة من وزارة الصحة للأفراد مثل تعقيم الأيدي بالمطهرات الكحولية وشرب المياه على سبيل المثال لا الحصر.

رابعا. تعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.. حفظ الله مصر.