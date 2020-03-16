شكرا لقرائتكم خبر عن "بهدوم النقاش".. محمد رمضان يشارك صورة من كواليس مسلسله الجديد "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان، صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، صورته أثناء التصوير وهو يرتدي ملابس عامل بسيط يبدو عليه وكأنه عامل "نقاشة"، حيث ظهر بملابس عليها أثار البويات، وعلق قائلا: "رضوان البرنس من مسلسل البرنس رمضان 2020 ثقة في الله نجاح".



محمد رمضان على انستجرام

وتشهد أحداث مسلسل "البرنس" الجديد، دخول النجم محمد رمضان السجن خلال أحداث المسلسل الذى يعرض في موسم دراما رمضان المقبل، وسبب دخوله السجن تهمته بقتل زوجته الفنانة نجلاء بدر خلال الأحداث، وانتهى رمضان من تصوير مشاهد السجن الأيام الماضية في الديكورالخاص به .

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محمد رمضان

مسلسل " البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نوراللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم‪.