شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جوهرة ترقص على مهرجان "عود البطل".. وعمر كمال يغازلها: جوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، فيديو للراقصة جوهرة على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص على المهرجان الجديد "عود البطل" للمطربين عمر كمال وحسن شاكوش، وعلق عمر كمال على فيديو رقص جوهرة قائلا: " جوجو ????????❤️".

وحققت أغنية عود البطل، ما يزيد على 31 مليون مشاهدة منذ طرحها وحتى الان عبر قناة شاكوش على موقع يوتيوب.

ومنذ أيام، أثارت الصور التي كشف عنها مطرب المهرجانات عمر كمال مع الراقصة جوهرة، التساؤلات حول ارتباطهما، لكن جوهرة نفت تلك الشائعات والأقاويل، وصرحت لـ الخليج 365" إن مسألة ارتباطهما غير واردة حاليًا، مشيرة إلى أنها تفكر في عملها فقط، وتسعى حاليًا لاستعادة مكانتها في الرقص الاستعراضي بعد فترة غياب.

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وأوضحت جوهرة أنها التقت عمر كمال صدفة في أحد الكافيهات وطلب أن يلتقط معها عدة صور بصحبة مدير أعمالها، مضيفت أنها شعرت بالغضب بعدما أبلغها المقربون أن هناك أخبارًا تفيد بخطوبتها من عمر كمال، وهو أمر عارٍ من الصحة.

ووجهت الراقصة جوهرة رسالة إلى جمهورها من خلال مقطع فيديو لـ ”الخليج 365” قائلة: "أهلا ”الخليج 365” أهلا بالجميع شكرا لأنكم تشاهدوني الأن، أريد أن أشارككم أخباري حالياً، أنا أعمل حالياً علي أغنية جديدة، أنا لست مغنية ولكنني أحاول.. شكرا لدعكم وحبكم وكل ما تفعلونه من أجلي أنا احبكم ، أنا هنا أقوم بالعديد من العمل علي مشاريع جديدة من أجلكم أتمني أن تعجبكم واتمني ألا أخذلكم ..شكراً".

كما نفت جوهرة الأخبار التي تطاردها كل فترة عن زواجها من مدير أعمالها باسم عبد المنعم، موضحة أنها أخبار مفبركة، مضيفة أنها تعتبر باسم أخا وصديقا لها، حيث ساعدها في عملها ووقف بجانبها، وتستعد جوهرة لعمل غنائى جديد تقدم من خلاله عدة رقصات مختلفة واستعراضية، ستكون مفاجأة على حد قولها.