شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت وشيماء سيف ضيفا شرف حلقتين من مسلسل "سكر زيادة" مع نادية الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان محمد ثروت وشيماء سيف، مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد في مسلسلهما الجديد "سكر زيادة" حيث يشاركان كضيوف شرف خلال الأحداث، إذ تواجد في العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع ىالمقبل من أجل تصوير مشاهده في العمل حيث يظهر في حلقتين فقط ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.

Advertisements

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسميرغانم، وعلى ربيع.

وشاركت الفنانة شيماء سيف، فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" بدل الحدوتة 3"، بطولة دنيا سمير غانم وسمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.