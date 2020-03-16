وليد فواز يعلق على نقص "مطهر" من الأسواق بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان وليد فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على نقص أحد أنواع المطهرات من الأسواق.

وكتب: "موضوع الجشع والاستغلال اللي بيظهر في وقت الأزمات، زي ما فيه صيدليات فعلا دلوقتي بتبيع الكحول بأربع أو خمس أضعافها".

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وتابع: "أو إنك متلاقيش منتج بعينه بفضل طمع شخص دخل وفكر في نفسه بس ومش مهم أي حد، أنا وبعدي الطوفان، ده طبيعي جدا متستغربوش، ده مخلوق قتل أخوه ودمر كوكب".

يُذكر أن وليد فواز شارك في بطولة فيلم "دماغ شيطان" الذي عرض بالسينمات مؤخرا.

فيلم "دماغ شيطان" بطولة رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو عابد، أشرف طلبة، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.