"حقق حلمه في عمر الـ60 ورحل بذبحة صدرية".. من هو الفنان محمود الفيشاوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود الفيشاوي، وهو الفنان الذي لعب دور والد أحمد حلمي في فيلم "1000 مبروك"، وهو العمل الوحيد الذي شارك في بطولته، ورغم إشادة النقاد والجمهور بأدائه في الفيلم إلا أنه القدر لم يمهله فرصة أخرى، ورحل بعد عرض الفيلم بشهور قليلة.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الراحل:

- الفنان الراحل محمود الفيشاوي من مواليد 16 مارس 1950، وظهر كوجه جديد من خلال فيلم "1000 مبروك".

- تدرج في المناصب الحكومية، حتى وصل لمنصب وكيل وزارة الكهرباء.

-كان عاشقا للفن وكان حلمه أن يخوض مجال التمثيل، ولكن والده وقف عائقًا بينه وبين تحقيق هذا الحلم.

- استطاع أن يحقق حلمه في عُمر الـ60 تقريبًا.

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- كتب الفنان أحمد حلمي في كتابه "28 حرف"، أنه كان يخطط لبطولة فيلم "1000مبروك"، على أن يكون غالبية العاملين بالفيلم من الوجوه الجديدة، فعرض عليه السيناريست محمد دياب، الفنان محمود الفيشاوي الذي كان والد صديق دياب.

- قال الفيشاوي لحلمه حين ألتقاه في مكتبه: "أنا مش همثل أنت في سن ابني فعلا، عشان كدا الدور سهل قوي".

وقال الفيشاوي لحلمي : "أنت عارف يا أحمد أنا لو عملت الفيلم ده وبعد كده موت مش هيفرق معايا وهموت وأنا فرحان لأني حققت حلمي حتى لو حلمي ده قعد معايا 50 سنة بس أنا في الآخر وصلتله".

- قدم بعد الفيلم إعلان مع الفنان أحمد مكي.

- توفي الفيشاوي بعدها في 18 يناير 2010 عن عمر يناهز الستين عامًا إثر إصابته بذبحة صدرية في مدينة الإسماعيلية.

- قال الفنان بيومي فؤاد مع الإعلامي عمرو الليثي، إنه كان مرشحا لبطولة فيلم "1000 مبروك" في دور والد أحمد حلمي، لكن الفنان أحمد حلمي اعترض بسبب فارق السن القليل بينه وبين بيومي فؤاد.