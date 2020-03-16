محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قالت الفنانة نهال عنبر، إن برنامجها كلام ستات، توقفت إذاعته في الفترة الحالية.
وأضافت الفنانة نهال عنبر،في تصريح خاص لموقع الخليج 365، أن البرنامج سيعاد عرضه مرة آخرى بعد شهر رمضان.
برنامج "كلام ستات"، من تقديم الفنانة نهال عنبر، والإعلامية شريهان أبو الحسن، وهيدى كرم، وندى رحمي، وكان يعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء على قناة ON الساعة 5:00 مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وقف عرضه.. نهال عنبر توضح موقف برنامج "كلام ستات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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