تراند اليوم : إصابة فنانة شهيرة بـ«كورونا»:«معزولة في المنزل»



شعرت فنانة شهيرة بحالة إعياء وظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليها، وبإجراء التحليلات أثبتت أن النتيجة إيجابية.

وأكد موقع هوليوود ريبورتر إصابة الفنانة العالمية أولجا كوريلنكو بفيروس كورونا.

وقالت أولجا، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" :"معزولة في المنزل بعد اصابتي فيروس كورونا، مر ما يقرب من اسبوع حتى الان، الحمى والتعب من الأعراض الرئيسية، حافظوا على سلامتكم الشخصية وأخذوا الأمر على محمل الجد".

يذكر أن أولغا كوريلنكو ممثلة وعارضة أزياء أوكرانية من مواليد 14 نوفمبر 1979.

اشتهرت بأداء دور الفتاة في فيلم Quantum of Solace، أحد أفلام سلسلة جيمس بوند. وهي مولودة في أوكرانيا، وحصلت على الجنسية الفرنسية في عام 2001.





