فيديو.. محتجزو الحجر الصحي في لبنان يرقصون على أنغام بنت الجيران

نشر الفنان عمر كمال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ظهر من خلاله محتجزو الحجر الصحي، وهم يرقصون على أغنية بنت Advertisements الجيران، وعلق عليهم عمر قائلًا: الحجز المنزلى ف لبنان. الجيران، وعلق عليهم عمر قائلًا: الحجز المنزلى ف لبنان. يذكر أن الفنان عمر كمال طرح أخيرًا كليبًا بعنوان أيام زمان، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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