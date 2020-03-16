هكذا إحتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد إبنتها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ بعيد ميلاد إبنتها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت ياسمين صوراً لقالب الحلوى المميّز، الذي كُتب عليه دلع إبنتها "ياسو"، بالإضافة الى عدد من الحلويات المتنوعة التي تم تجهيزها للمناسبة، كما زيّنت الغرفة بالبالونات الملونة، وظهر في الفيديو أيضاً مجموعة كبيرة من أصدقائها، وهم يغنون لها أغنية الميلاد.

ولم تظهر إبنة ياسمين في الفيديو، وإكتفت بإلتقاط مشاهد أصدقائها وفرحتهم الكبيرة بها.

يُذكر أن ياسمين تواصل تصوير مسلسلها الجديد "بنحب تاني ليه"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

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