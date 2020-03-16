توم هانكس ينفي شائعة وفاته بهذه الصورة من الحجر الصحي

ميرنا وليد - بيروت - بعد تداول أخبار عن وفاة الممثل العالمي ​توم هانكس​ بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك داخل الحجر الصحي الموجود فيه برفقة زوجته في أستراليا، نفى هانكس هذه الأخبار، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمائدة الطعام التي احتوت على توست بني اللون وطعام "Vegemite" الذائع الصيت في أستراليا والغني بفيتامين بي ويساعد في الحفاظ على حيوية الجسم.

وعَلّق النجم العالمي على الصورة كاتباً: "شكراً لكل من ساعدنا، دعونا نعتني بأنفسنا وببعضنا البعض".

يشار إلى أن هانكس وزوجته وضعا في الحجر الصحي أثناء تواجدهما في أستراليا لتصوير أحدث أفلام هانكس الجديدة الذي يتناول قصة حياه الفيس بريسلي.

وبحسب ما كُشف مؤخراً فإن هانكس معرض للإصابة بمضاعفات صحية خطيرة جراء إصابته بالكورونا لأنه مريض بالسكري، ومن المتوقع أن تتأزم صحته بسرعة، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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