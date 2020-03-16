فيديو .. مدينة أسبانية تتحول إلى “مدينة أشباح” بسبب كورونا

هدوء مخيف خيم على شوارع إحدى المدن الإسبانية، حيث بدت “أليكانتي” الحيوية التي تعج بالمطاعم والمحلات، مهجورة تماماً لتتحول بذلك إلى مدينة أشباح خشية الإصابة بفيروس كورونا.

ويظهر الفيديو مشاهد من المدينة التي تبدو خالية من الناس مع إغلاق المحلات والمطاعم أبوابها.

يشار إلى أن “أليكانتي” تقع شرق إسبانيا، وهي عاصمة مقاطعة لقنت التابعة لمنطقة بلنسية. وهي أيضاً ميناء تاريخي في البحر المتوسط.

تشتهر أليكانتي بشواطئها الرملية الممتدة، ومهرجاناتها الصاخبة، وحياتها الليلية المفعمة بالحيوية، حيث تعد إحدى مراكز العطلات الأوروبية والإسبانية الرئيسية.

يذكر أن السلطات الإسبانية أعلنت الأحد تسجيل نحو ألفي إصابة جديدة بالفيروس المستجد ونحو 100 وفاة بـ24 ساعة في هذه الدولة الأكثر تأثراً بالمرض في أوروبا بعد إيطاليا.

وبحسب الحصيلة الأخيرة، تم الكشف في المجمل عن 7753 إصابة فيما تُوفي 288 شخصاً جراء فيروس كوفيد-19 في الدولة التي فرضت عزلاً شبه كامل لمحاولة وقف تفشي الوباء.