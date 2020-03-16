"الحساء البني".. وصفة طبية صينية لعلاج كورونا

نجحت الحكومة الصينية في محاربة فيروس كورونا المستجد باستخدام الطب البديل، في ظل عدم وجود علاج فعال أو لقاح مضاد للمرض، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.

ومن الوسائل التي اعتمدت عليها السلطات "الحساء البني" أو حساء طرد السموم من الجسم وتطهير الرئتين، وهو الطعام الذي يندرج ضمن قائمة الطب الصيني البديل.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الحساء البني عبارة عن مزيج يحتوي على أكثر من 20 عشبا طبيعيا مختلفا، منها أعواد القرفة وجذور العرقسوس والإفيدرا، وهو يعزز القدرة على مقاومة الأمراض، ويتناوله المرضى في المستشفيات الصينية مرة صباحا وأخرى مساء.

الوصفة الطبية روجت لها الإدارة الوطنية للطب الصيني التقليدي ولجنة الصحة الوطنية كعلاج مناسب للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى خطيرة، ومنذ ذلك الحين تستخدم على نطاق واسع في ووهان والمقاطعات الأخرى.

وقال فنج ييبين، القائم بأعمال مدير كلية الطب الصيني بجامعة هونج كونج، إن الوصفة الطبية تعتمد بالأساس على 4 أعشاب من الصين القديمة يعود تاريخها إلى ما قبل 1800 عام.

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وأضاف أن الأبحاث أظهرت أن الأعشاب الـ29 المستخدمة في الحساء البني تتفاعل مع مستقبلات "ACE2" التي يستخدمها فيروس كورونا المستجد لإصابة الخلايا المضيفة، وبالتالي فهي طريقة فعالة لعلاجه.

وخلال فبراير/شباط، تلقى أكثر من 85% من جميع مصابي كورونا في الصين، أي 60 ألف شخص، علاجا عشبيا بجانب الأدوية المضادة للفيروسات الأساسية التي تعمل على تخفيف حدة الأعراض، وفقا لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

لكن حتى داخل الصين، هناك متشككون في فعالية الطب البديل والعلاج بالأعشاب، إذ كانوا يرفضون تناوله في المستشفيات، وربما يكون المتشككون أكثر بكثير خارجها لا سيما في أوروبا.

وقالت يو يان هونج، نائب رئيس الإدارة الوطنية للطب الصيني التقليدي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إنها تأمل في مشاركة التجربة الصينية في الوقاية من "كوفيد 19" والعلاج منه، والسماح لدول العالم بالتعرف على الطب الصيني التقليدي القديم.

وأضافت أن الطب الصيني البديل ساعد في مكافحة فيروسات سابقة مثل سارس عام 2002 و2003، الذي قتل المئات في الصين، لافتة إلى أنه حتى الآن تعافى أكثر من 50 ألف مريض وخرجوا من المستشفيات، وأغلبيتهم استخدموا العلاج البديل ما يدل على كفاءة استخدامه.

وتنبأ مجلس الدولة الصيني أن عائدات قطاع الطب البديل ستتجاوز 430 مليار دولار بحلول 2020، بزيادة 71% مقارنة بعام 2017.