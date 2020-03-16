باسم سلكا: "بورتريه" يخاطب الشباب ومشكلاتهم.. والبوادر تبشر بالخير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أوضح المخرج السوري باسم سلكا ملامح مسلسل "بورتريه" الذي يواصل تصوير مشاهده حالياً وهو من تأليف تليد الخطيب وإنتاج شركة إيمار الشام.

وقال سلكا إنه عمل سوري اجتماعي وتشويقي يتضمن قصصا وحكاية مختلفة تحاكي شريحة الشباب وتخاطبهم، الأمر الذي شجعه للتصدي لإخراجه.

وأضاف حول أول عمل يخرجه من تأليف غيره وثاني عمل يخرجه بعد مسلسل "العميد" الذي كتب نصه وأخرجه أنه عندما يكون هو المؤلف فهذا يعني أن ينجز جزءا من عملية الإخراج خلال الكتابة على الورق وهو ماحصل في مسلسل "العميد" بطولة تيم حسن وكاريس بشار، لكن عندما يخرج نصاً لمؤلف آخر فهذا يعني أنه يسعى للحفاظ على أمانة النص، ومحاولة تطويعه خلال عملية الإخراج.

ونوّه إلى أن اسم العمل "بورتريه" يخدم المضمون وليس مجانياً ويقدم صورة حقيقية للحكاية التي يسردها، وسيكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المقبل.

Advertisements

وبهذا الصدد كشف عن اعتماده على عدد من الوجوه الشابة في التمثيل إضافة إلى أسماء من نجوم الدراما السورية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، تشويقي، حول قصة حب بين "ريما" و"حازم"، تبدأ فصولها من لقاء عابر في ظروف غير اعتيادية، لكن هذه القصة ستثقلها أحقاد ماض عائلي مشترك بينهما، لم يكونا يعلمان عنه شيئا، وسيلقي بظلاله على مستقبل علاقتهما.

وتمضي أحداث العمل لتبين ما إذا أمكن لحب نقي أن يزيل رواسب الماضي بين العائلتين، ويداوي جروحه الغائرة، أم سيتحول إلى سيل جارف يدمر كل ما يحيط بالعاشقين، بسبب لعنة الحب السابق الذي لم يكتمل.

ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم فادي صبيح، مديحة كنيفاتي، جلال شموط، سيف الدين السبيعي، أكثم حمادة ونوار يوسف، يزن خليل، وجفرا يونس، وريم زينو، وتولين البكري، ومريم علي، وأمية ملص، ومحمد خاوندي، ونادين قدور، وسارة الطويل، وديما الحايك، وإيناس زريق، ورضوان قنطار، والفنانين القديرين سليم صبري ونجاح سفكوني، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب منهم همام أيمن رضا، طيف إبراهيم، خالد شباط وغيرهم. وتؤدي ترف التقي شخصية "ريما"، بينما يؤدي الممثل الشاب هافال طلحت حمدي شخصية "حازم".

يشار إلى أن باسم سلكا كتب الجزأين الأخيرين من مسلسل "الهيبة" قبل أن يعتذر عن المتابعة في الجزء الرابع بغية تحقيق مشروعه الشخصي وأهدافه الفنية.