شكرا لقرائتكم خبر عن Frozen 2 يصل ديزنى بلس مبكرا للترفيه عن العائلات بعد انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة Disney Plus، طرح فيلم الأنيمشن Frozen 2، على شاشتها قبل الموعد المحدد بـ حوالى الـ 3 شهور، على أن يتوفر فيلم الأنيمشن في كندا وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا يوم الثلاثاء 17 مارس الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، وذلك في محاولة منهم لـ مفاجأة العائلات "ببعض المرح والفرح خلال هذه الفترة الصعبة"، في إشارة إلى وباء COVID-19 العالمي، الذي أعلن بسببه يوم الجمعة حالة طوارئ وطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب تشابيك في بيان: "فيلم الأنيمشن "Frozen 2"، له قاعدة جماهيرية كبيرة، بـ جميع أنحاء العالم من خلال مواضيعها القوية للمثابرة، والمهمة لـ الأسرة، ويسعدنا أن نتمكن من مشاركة هذه القصة في وقت مبكر مع مشتركي Disney + فى المنزل على أي جهاز".

ويعتبر الجزء الثانى من العمل استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح فى 19 نوفمبر من عام 2013.

وتوسعت مبيعات التذاكر شركة ديزنى الشهيرة فى عالم الرسوم المتحركة، بالمنافسة الشرسة بفيلمها لينضم لقائمة الكبار التى يتصدرها فيلم Avengers: Endgame وفيلم Aladdin، وToy Story 4، وThe Lion King، Captain Marvel..

كما نجحت شركة ديزنى فى تحقيق رقم قياسى جديد، بتربعها على عرش أكثر الاستوديوهات تحقيقاً للأرباح، بعد أن تخطت أرباحها حاجز الـ10 مليار دولار فى بداية ديسمبر الماضى.

Advertisements

ويعد فيلم Frozen 2 ثامن أعلى فيلم تحقيقاً للأرباح خلال العالم داخل أمريكا الشمالية، بعد أن تجاوزت افتتاحيته حاجز الـ 367 مليون دولار محليا، و600 مليون دولار عالمياً، وتربعت الصين فى صدارة الدول الأكثر تحقيقاً للأرباح برصيد 111.5 مليون دولار من إجمالى المليار دولار.

وفى الجزء الثانى من الفيلم انطلقت الشخصيات الرئيسية "إلسا" و"آنا" و"كريستوف" و"أولين سفين" ورجل الثلج "أولاف"، فى رحلة جديدة لمساعدة إلسا على اكتشاف سر مملكتهم "أريندل"، وفهم سبب ولادتها وامتلاكها قوة السحر.