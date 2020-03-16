شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يتعاون مع إسلام ساسو موزع "بنت الجيران" و"عود البطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب مصطفى كامل في أغنية جديدة مع الملحن حسين محمود، وكلمات مصطفى كامل، وإسلام ساسو موزع أغنية " بنت الجيران"، و"عود البطل"، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على حسابه الرسمي فى يويتوب.

من ناحية أخرى أكد مصطفى كامل مؤخراً أنه مع قرار وقف كل أغانى المهرجانات وما هو رديء منها على الرغم من تأخره مشيرًا أن دور النقابة هو إجازة الأصوات الجيدة للغناء واحتوائها وهذا لم يحدث الآن مطالبًا كل من يريد الغناء بأن يكون له فرقة موسيقية يعمل من خلالها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حسن شاكوش وعمر كمال أصوات مميزة وحالة خاصة وبحاجة إلى تقويم واستغلال أمثل.

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وقال: أنا لو عضو لجنة تحكيم إحدى اللجان اعتمدهم على الفور وأصواتهم أفضل بكثير من المئات اللذين ينتمون تحت عضوية نقابة المهن الموسيقية حيث شاركونى في حفلة مؤخرا في الإسماعيلية وحققت نجاحا كبيرا.

مصطفى كامل مطرب قدم عددا من الألبومات الناجحة وله العديد من الكلمات والألحان لفنانين آخرين مثل بهاء سلطان ومحمد منير وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد ومجد القاسم وحمادة هلال وهيفاء وهبي ومحمد محيي وغيرهم .