شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أولجا كوريلنكو بفيروس كورونا المستجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع هوليوود ريبورتر عن إصابة النجمة أولجا كوريلنكو، والتى شاركت النجم دانيال كريج فى بطولة فيلم Quantum of Solace عام 2008 وهو واحد من سلسلة أفلام جيمس بوند.

وقالت أولجا خلال حسابها علي إنستجرام، إنها كانت تشعر بالإرهاق والحمى، وأنها خضعت للاختبار، وجاءت النتيجة إيجابية وأنها مصابة بفيروس كورونا.

وتعتبر أولجا ثاني إصابة بين مشاهير السينما، حيث سبق وأعلن النجم العالمى توم هانكس إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون في أستراليا، وذلك من خلال حساباته علي السوشيال ميديا، حيث أوضح أنهما شعر ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية.

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آخر أعمال هانكس هو فيلمGreyhound، ومن المقرر عرضه في يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات.

العمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي. فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس.