شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم نبيل شعيل قبل طرحه بـ يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الكويتي نبيل شعيل لطرح ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "كبير الفن"، ويضم الألبوم 5 أغنيات منها "كبير الفن" و"جازلي" و " ندمان" و " حوبة"، ومن المقرر أن يتم طرحه مساء يوم الأحد على يوتيوب.

يتعاون نبيل في الألبوم مع مجموعة الكبار الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد الهرمي وأحمد الصانع وفهد الناصر وفوزا المرزوق وجاسم محمد وعبد الله البلوشي وعلي صابر وهاني الدوسري وقصي عيسى وأدهم وزيد نديم وخالد الغامدي.

من ناحية أخرى طرح نبيل شعيل العام الماضي ميني ألبوم جديد بعنوان "أفارق" يتضمن ثلاث أعمال غنائية، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم الشاعرالأمير بدربن عبد المحسن بأغنية "أفارق" ثم الشاعرالغنائي الأميرعبد الله بن سعد بن عبد العزيز في أغنية "عزة النفس" والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية "نعم ممكن".

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الفنان نبيل شعيل شارك مؤخراً في أوبريت غنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، يشارك في الأوبريت عدد كبير من النجوم من بينهم صابر الرباعى، نجوى كرم، أصالة نصري، عاصي الحلاني، وليد توفيق، ملحم زين، ريد ون، يارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، سيف نبيل، سعد لمجرد،ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين.

كما شارك أيضا نبيل في حفل يناير الماضي فى منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وقدم بباقة منتقاة من أجمل وأرقي أغنياته التي يتفاعل معها الحضور، ومن أبرز أغنياته " فوق السما " و"عالم احبابي" و"المحبة" و "موقليل"، وغيرهم .