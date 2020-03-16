أحمد كرارة يكشف موعد تصوير وعرض الجزء الخامس لـ"حكايات بنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ينتظر الفنان أحمد كرارة، طرح الجزء الرابع من مسلسل"حكايات بنات"، المقرر عرضه السبت المقبل 21 مارس الجاري على قناة "ON".

وأكد كرارة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أنه سيدخل تصوير الجزء الخامس بالمسلسل، بعد أسبوع مباشرة من انتهاء تصوير الجزء الرابع الذي يتبقى له يومين فقط للانتهاء من دوره و4 أيام فقط لانتهاء كل فريق المسلسل .

وأضاف كرارة، أن عرض الجزء الخامس لـ"حكايات بنات" سيكون بعد شهر رمضان المقبل.

مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة وأشرف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.