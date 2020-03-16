"بلاش تجمعات ورحلات ونوادي".. أمينة تنصح جمهورها بالتزام منازلهم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة أمينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لتوعية جمهورها بخطر كورونا.

وقالت في الفيديو: "في أقرب وقت كل حاجة هتتحل وإن شاء الله بإذن الله مش هنعاني، وإحنا دايما كنا بنسأل عن المدارس، والحكومة أدت الناس أسبوعين، والاسبوعين مش عطلة ولا أجازة، فلو سمحتوا نلتزم البيت وبلاش نوادي وتجمعات ورحلات".

وعلقت أمينة على الفيديو: "أنا لغيت شغل كتيير واتأجل شغل أكتر الحمدلله، لو سمحتم نلتزم بقواعد وأساليب وقايتنا مفيش أهم من الصحة وربنا يسترها علينا جميعا وتمر الأزمة دى على خير يا رب".

يُذكر أن رئيس الوزراء قرر تعليق الدراسة فيالمدارس والجامعات في مصر لمدة أسبوعين، بدءا من الأحدث 15 مارس، للحد من انتشار فيروس كورونا.