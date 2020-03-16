تراند اليوم : صاحب الرقصة المثيرة في فيلم "أمير البحار": أنا من أحفاد النبي محمد .. وأثبت نسبي له اليوم

فتح فنان مصري شهير موجة من الجدل بعد حصوله على شهادة تفيد نسبه إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على الرغم من أدواره الفنية المثيرة للجدل.

و أعلن الفنان حسام داغر حصوله على شهادة تفيد انتسابه إلى نسل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ، مؤكدًا على سعادته بهذا الأمر .

وقال "داغر" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : يا رب لك الحمد حمدًا جزيلاً اعتماد أوراق انتسابي و ليا الشرف ما بعده شرف لنسل سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم فأنا الشريف حسام الدين ابن الشريف مصطفي لأخر أسماء شجرة

عيلتي الي نسل الامام جدي الحسين ابن جدي الامام علي بن ابي طالب ابن جدتي

السيدة فاطمه الزهراء بنت اشرف الخلق جدي و لي الشرف سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه و سلم.

وأضاف: يا رب هذا الشرف الكبير يحملني المسئوليه اني اكون خير مثال و خير

واجهه و اطلب من اي حد تسببت له اي حزن أو شقاء يسامحني فقد نويت بدأ صفحه جديدة في حياتي يا رب تجاوز عن سيئاتنا و أتمني أن يتقبلني الله في معيته وأنول شفاعتك يا حبيبي يا رسول لله .. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

واشتهر "داغر" بدور الشاعر المدعّي في فيلم "أمير البحار" مع محمد هنيدي الذي قام بتأدية رقصة مثيرة للجدل ضمن أحداث الفيلم.

