بعد طلاق أصالة وطارق العريان .. رامي صبري: حبهم كان حقيقي

كشف الفنان رامي صبري، عن علاقة الفنانة أصالة والمنتج طارق العريان قبل الانفصال، وجاء ذلك عبر برنامج انسايدر بالعربي، والذي تقدمه الإعلامية رندة جبر.

وأكد رامي صبري، الذي جمعته علاقة صدقة قوية

Advertisements

بينهما، بإنه يتمنى عودة أصالة وطارق، لبعض بعد الإنفصال، مضيفًا: كنت أرى في علاقة أصالة وطارق، حب حقيقي.

وأضاف رامي بإنه لايعلم الخلافات التي أدت إلى الانفصال، حتي الآن.



يذكر أن الفنان رامي صبري، شارك الفنانة أصالة في كليب مش فاكر، وهو من إخراج طارق العريان، والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري، وتوزيع فهد، كما كسر الكليب حاجز الـ 38 مليون نسبة مشاهدة.