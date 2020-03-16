شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح كليب"ليلة من العمر" لـ صابر الرباعى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المنتجة لكليب صابر الرباعى جديدة يحمل اسم " ليلة من العمر" تأجيله بسبب فيروس كورونا متواجد داخل البلاد، وكان من مقرر أن يتم عرض يوم الجمعة الماضي، والكليب من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.

من ناحية أخرى شارك صابر في شهر الماضي بأوبريت جديد بعنوان "صناع الأمل" بمدينة دبي، بمشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي راغب علامة وأصالة وحسين الجسمي وسعد لمجرد وبلقيس فتحي ونجوى كرم وكارمن سليمان وآخرين، والأوبريت ضمن مبادرة "صناع الأمل" التي تطلقها الإمارات.

ويهدف "صناع الأمل" لتكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية، التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مساعدة الناس دون مقابل، ونشر الأمل وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز الإيجابية والتفاؤل، ومن المقرر أن تسير الأغنية على هذا النهج.

كما يتعاون صابر الرباعى مع الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب، فى أغنية "سينجل" جديدة باللون الشعبى باللهجة المصرية تحمل اسم "ورحمة قلبى"، من كلمات وليد العزالى، وألحان مدين، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

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وطرح صابر الرباعي أحدث أغنياته "غشاش" وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" نهاية شهر يناير الماضى، وتقول كلمات الأغنية: "بكاش غشاش باين روح يا خاين كذاب لعاب هاين حبي في عينه مجروح بروحً منك فكني عنك..ما أبيك ما أبيك خلًه ينفك زينكً".

يذكر أن الفنان التونسي صابر الرباعي، أحيا آخر حفلاته في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وظهر خلال الحفل بنظارة طبية وشاركه في الحفل وقتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، كما طرح مؤخرا أحدث ألبوماته بعنوان "صابر ٢٠١٩" الذي يحتوي على ١٠ أغاني وهي: كتاب المجروحين، غشاش، أين أذهب، عمري الجديد، تذكروني، مغيار، عسى يومي، طول حياتي، ليلة من العمر، وباي باي.