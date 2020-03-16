شاهد.. طبيب عن اللقاح المنتظر لفيروس كورونا: “سيكون باهظ الثمن ومتاح للـ VIP”

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 05:54 صباحاً - أوضح الدكتور المصري مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية لأمراض الحساسية والمناعة، أن اللقاح المنتظر لفيروس كورونا المستجد سيكون باهظ الثمن ومتاح للشخصيات المهمة والاقطم الطبية.
وتابع الدكتور مجدي بدران، في مداخلة مع قناة العربية، أن التطعيم لن يفيد الفئات الخطيرة الذين هم المسنين فوق الثمانين سنة لأن مناعتهم قليلة ولن يستجيبوا له.
وشدد الدكتور بدران على أهمية ان يكون التطعيم ثقافيا بأن يتم تعليمهم كيفية غسل الايدي وتغطية الانف والفم والانتباه للاسطح وتعزيز المناعة.
يذكر أن مسؤول أميركي كان قد صرح أنه سيتم الكشف اليوم الاثنين عن أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد.
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