محمد رمضان في حفل حاشد.. والجمهور يسأل: “ايه اخبار الكورونا”

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 05:54 صباحاً - نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو من احد حفلاته ظهر فيه مع رجل الاعمال نجيب ساويرس في حفل حاشد. وكان محمد رمضان يغني في الفيديو “الولاعة حد يجيب السماعة” ليقوم نجيب ساويرس بمناولته الولاعة. وعلق نجيب ساويرس على الفيديو كاتبا: “صاحب الذهن الحاضر نجيب ساويرس”. وقد لاقى الفيديو ردود فعل متباينة خاصة في ظل أزمة فيروس الكورونا والدعوات الى تجنب التجمعات حيث تساءلت احدى المتابعات “انتوا معندكوش كورونا زينا ؟ ????” وكتبت اخرى: “الكورونا وضعها ايه عندكم ????”.

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