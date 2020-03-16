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كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 05:54 صباحاً - نشر الفنان المصري حسام داغر، وثائق تثبت أن نسبه يعود للنبي محمد، حيث جرى اعتماد أوراق انتسابه في نقابة السادة الأشراف مع والدته وإخوته.
وكتب داغر، تعليقًا على المستندات التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يا رب لك الحمد حمدًا جزيلاً، اعتماد أوراق انتسابي وليا الشرف ما بعده شرف لنسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنا الشريف حسام الدين ابن الشريف مصطفى لآخر أسماء شجرة عيلتي إلى نسل الإمام جدي الحسين ابن جدي الإمام علي بن أبي طالب وجدتي السيدة فاطمة الزهراء بنت أشرف الخلق جدي ولي الشرف سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”.facebook
يشار إلى أن حسام داغر شارك خلال شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسل “زلزال” مع محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري ينشر وثائق تثبت نسبه للنبي محمد: “أنا الشريف حسام الدين ابن الشريف مصطفى” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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