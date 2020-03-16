امل عرفة: “عشت وشفت بنتي الكبيرة عم تحملني”

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 05:54 صباحاً - شاركت الفنانة السورية امل عرفة متابعيها صورة جديدة لها كاشفة عن كيفية قضاء وقتها في الحجر الصحي المفروض حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وظهرت امل عرفة في الصورة وهي تلهو مع ابنتها وعلقت كاتبة: “هيك عم نعمل خلال الحجر الصحي طبخ ولعب وعشت وشفت بنتي الكبيرة عم تحملني”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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