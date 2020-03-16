شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية ضعيفة لـ فيلم فان ديزل الجديد Bloodshot والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم Bloodshot، الجديد لـ الممثل العالمى فان ديزل، إلى 6 مليون و 444 ألف دولار أمريكى في يومين من طرحه بـ دور العرض المختلفة حول العالم، حيث وصل يوم 13 مارس الجارى، الفيلم وصلت تكلفة ميزانيته إلى 45 مليون دولار أمريكى، ويدور العمل الجديد في إطار أكشن ودراما، وخيال علمى، ووصلت مدته إلى ساعة و 49 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات فيلم Bloodshot الجديد بين، 4 مليون و 975 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة المريكية، و مليون و 769 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم.

فيلم Bloodshot، من بطولة فان ديزل، سام هيجان، توبي كيبيل، لامورن موريس، جاي بيرس، سيدارت دانانجاي، تيريل ماير، أليكس أنلوس، كلايد بيرنينج، جيريمي بوادو، تامر برجاق.

ويدور العمل الجديد حول إعادة راي جاريسون، الجندى الذي قُتل في أحدى المعارك، إلى الحياة من خلال تقنية متقدمة تمنحه قدرة قوة بشرية فائقة وشفاء سريع، ومع قدراته الجديدة، يلاحق الرجل الذي قتل زوجته، أو على الأقل، الذي يعتقد أنه قتل زوجته، العمل الجديد من إنتاج شركة سونى.

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كما قررت شركة سوني تأجيل عرض الجزء الثاني من فيلم Peter Rabbit 2، الذى يأتى بعنوان The Runaway، لمدة خمسة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد أن كان مقرر طرحه في شهر مارس الجاري بدور العرض السينمائي.

ووفقاً لمجلة " The Hollywood Reporter" فإن الشركة قررت تأجيل الجزء الثاني من الفيلم بسبب فيروس كورونا، بعد أن قررت بعض الدول منع التجمعات الكبيرة والتكدسات ومنها صالات السينما، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في نسبة الحضور لمشاهدة الفيلم والتي ستؤثر بشكل كبير على الإيرادات.

وكان من المقرر أن يطرح الفيلم في إنجلترا وعدد من الدول الأوروبية يوم 27 مارس الجاري، ويوم 3 أبريل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت بعض التقارير إلى أن شركة الإنتاج الشهيرة قررت تأجيل الفيلم على أن يعرض فى نهاية أغسطس المقبل، أو بداية شهر نوفمبر، فى حال انخفاض مؤشرات نسب الإصابة بالفيروس، وإعادة فتح صالات السينمات في جميع الدول.