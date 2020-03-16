شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير كليب رولا سعد الجديد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأجل تصوير كليب النجمة اللبنانية رولا سعد، الذى يحمل اسم " ملكة فى الجمال"، وهى من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، وألحان محمد محيى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومن إخراج زياد خوري.

وكان من المقرر أن يتم تصوير كليب في أوكرانيا وسوريا، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا غلق المطارات، ولم يتم تحديد موعد حتى الأن لتصوير كليب، حسبما أكدت المطربة اللبنانية رولا سعد لـ"الخليج 365".

وأضافت "رولا" أنها تتمنى رواج الكليب وقت طرحه على يوتيوب مضيفة: "الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمالي السابقة، والكليب هيتم تصويره بشكل غير تقليدي".

من ناحية أخرى طرحت رولا مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتيدة جلباب الفتاة الشعبية.

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أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

وتجسد رولا سعد خلال الفيديو كليب شخصية فتاة من حارة شعبية، تعول مجموعة من الأطفال، ما تضطر للعمل في دكان شلاطة الذي يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل أتوبيسات النقل العام لترطيب الجسم وتقليل عطش الناس في الحر.

كذلك كانت رولا قد قدمت أغنية "اتقدم يا فرعون" التى صورتها كفيديو كليب وطرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى حققت نسب مشاهدة عالية تخطيت حاجز المليون وقت طرحه، والتى أهدتها للمنتخب المصرى ومحمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، والأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضرى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف.